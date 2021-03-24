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Ekonomi Ulaştırma Bakanlığı 30 mühendis alımı ne zaman?
Ekonomi

Ulaştırma Bakanlığı 30 mühendis alımı ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 16 Mart tarihinde yayımladığı KPSS 2021/4 Tercih kılavuzuyla beraber bünyesine yapacağı 30 mühendis alımı için tercih başvurularını almaya başladı. 23 Mart 2021 tarihinde sona eren tercih başvuru işlemlerinin ardından adaylar, gözlerini başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, Ulaştırma Bakanlığı 30 mühendis alımı ne zaman? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı personel alımı ne zaman? Ulaştırma Bakanlığı tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? Ulaştırma Bakanlığı tercihleri ne zaman açıklanır?

Yeniakit Publisher
2021-03-24 14:29:00 -
Ulaştırma Bakanlığı 30 mühendis alımı ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bünyesine 30 mühendis alımı gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kamu personeli alımı için geçtiğimiz günlerde iş ilanı yayımladı. KPSS 2021/4 Tercih kılavuzu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesine personel alımı gerçekleştirilecek.

KPSS 2021/4 tercih kılavuzu, 16 Mart 2021 tarihinde yayımlandı. 16 Mart 2021 tarihinde başlayan tercih başvuruları, 23 Mart 2021 tarihinde sona erdi. Tercih işlemlerinin sona ermesiyle beraber adaylar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, Ulaştırma Bakanlığı 30 mühendis alımı ne zaman? Ulaştırma Bakanlığı tercih başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?

Ulaştırma Bakanlığı 30 mühendis alımı ne zaman?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tercih kılavuzunda başvuru sonuçları tarihine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Bu kapsamda Ulaştırma Bakanlığı 30 mühendis alımı için yapılan başvuru sonuçlarının nisan ayına kadar açıklanacağı tahmin ediliyor.

KPSS’den en az 50 puan alan adayların yaptığı başvurularda taban puanının en az 60-65 olması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 30 personel alımı, KPSS 2021/4 Tercih kılavuzu için TIKLAYIN

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