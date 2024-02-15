Ulaştırma Bakanı'ndan batan gemi açıklaması!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yerli ve Milli Araç Üstü Sinyalizasyon Ekipmanı Temini Töreni'ne katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Marmara'da batan 59 metre boyundaki kargo gemisine de değindi.

Bakan Uraloğlu, bölgede herhangi bir bulguya henüz rastlanmadığını belirtti.

"Tehlike safhası ilan edilmiştir"

Uraloğlu, bölgedeki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Marmara Denizinde İmralı Adasının güney batısında 59 metrelik ve 6 mürettebatın bulunduğu Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de bakanlığımız sistemlerine acil durum sinyali gelmiştir.



Söz konusu gemi, dün akşam saat 20:00 sularında Marmara Adasından Gemlik’e Dolamit madeni yüklü olarak seyre başlamıştır. Bölgeye derhal Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğümüz ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın deniz ve hava unsurları yönlendirilmiştir. Bölgedeki gemilere Türk Radyo aracılığı ile çağrılar yapılmıştır.



Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyal kesilmiştir.

Batuhan A isimli geminin çağrılara cevap verememesi nedeniyle, Arama Kurtarma Yönetmeliğinin (c) bendine göre "Tehlike safhası" ilan edilmiştir.

Arama ve Kurtarma Faaliyetleri tüm ilgili unsurlarca devam etmektedir.

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"Bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanmamıştır"

Batuhan A isimli gemi, son durumuna bakacak olacak TCSG-313 botu bölgeye ulaşmış olup, bölgede gemiye dair bir bulguya rastlanmamıştır. Arama-kurtarma faaliyetleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ümidimiz mürettebatımıza sağ salim ulaşılması noktasındadır.

"Sahil güvenlik komutanlığı botu orada bir can salına ulaştı"

6 kişilik bir mürettebatımız söz konusu. Sahil güvenlik komutanlığı botu orada bir can salına ulaştı. Muhtemelen geminin batması sırasında otomatik olarak açılmış ve deniz yüzeyinde tespit edilmiştir. Yoğun bir şekilde arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz.