Ulaştırma Bakanı Turhan’ın acı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, halasının cenazesine katılmak üzere memleketi Trabzon’a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, halasının cenazesine katılmak üzere memleketi Trabzon’a geldi.

Turhan’ın Trabzon’da yaşayan halası Hikmet Yılmaz’ın cenazesi bugün 2 Nolu Bostancı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ortahisar ilçesi Dolaylı Mahallesi’nde aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bakan Turhan’ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile vatandaşlar katıldı.

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