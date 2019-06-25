0553 313 94 23

Ulaştırma Bakanı Turhan’ın acı günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, halasının cenazesine katılmak üzere memleketi Trabzon’a geldi.

25 Haziran 2019 Salı 16:09
Ulaştırma Bakanı Turhan’ın acı günü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, halasının cenazesine katılmak üzere memleketi Trabzon’a geldi.


Turhan’ın Trabzon’da yaşayan halası Hikmet Yılmaz’ın cenazesi bugün 2 Nolu Bostancı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ortahisar ilçesi Dolaylı Mahallesi’nde aile mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bakan Turhan’ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 16:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayvalık'taki iki adanın "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi
    1. Ayvalık'taki iki adanın "kesin..
    2. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    3. 43 dereceyi görenler serinlemenin..
    4. Çocuk korosu kulakların pasını sildi
    5. Teknik Direktör Hasan Sermet: “Ben de,..
    6. Askerlik kanun teklifi TBMM’de kabul..
    7. İl emniyetinden çocuklara trafik..
    8. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    9. Başkan Örki yanan dolmuş durağında..
    10. 23 yıllık özlem sona eriyor
    11. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    12. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    13. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    14. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    15. Araklı'daki sel
    16. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    17. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    18. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    19. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
    20. Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı