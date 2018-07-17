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Ulaştırma bakanı müjdeyi verdi! 200 km hıza ulaşılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Halkalı-Kapıkule arasına trenlerin 200 km hıza ulaşabileceği yeni tren hattının yapılacağını açıkladı.

17 Temmuz 2018 Salı 09:57
Ulaştırma bakanı müjdeyi verdi! 200 km hıza ulaşılabilecek

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği 124 kişinin de yaralandığı tren kazasıyla ilgili soruşturma süreci devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule arasında yeni bir demiryolu hattı inşa edeceklerini söyledi. Yeni hatta trenlerin 200 kilometre hıza çıkabileceğini beliten Turhan, “Yapım ihalesi ilan aşamasında, eylül ayında teklifler toplanacak. Eski hat, yük taşımacılığında kullanılacak” dedi.

Hürriyet’e konuşan Bakan Turhan, Halkalı-Kapıkule arasında devam eden tren hattı çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

''YENİ HATTIN İNŞASINDA AB FONLARI DA KULLANILACAK''

“Avrupa Birliği yardımları 2014’ten sonra yeni bir paketle devam ediyor. 2014-2020 dönemi içinde bakanlığımıza 372 milyon Euro tahsis edildi. Bu dönemde bu paranın kullanılacağı ilk proje olarak yeniden Halkalı-Kapıkule hattı tercih edildi. Bu demiryolu hattının 200 kilometre hızlı bir demiryolu olarak yeniden inşası teklif edildi. Avrupa Birliği, bunun iki etapta yapılmasını Halkalı- Çerkezköy kesiminin TCDD tarafından, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin ise AB fonlarıyla yapılmasını uygun buldu.”

İLK KAZMA 2019'DA VURULACAK

Çerkezköy-Kapıkule arasında ihale süreçlerinin başlatıldığını ve müşavirlik tekliflerinin alındığını belirten Turhan, yapım ihalesinin ilan aşamasında olduğunu, eylül ayında tekliflerin toplanacağını söyledi. Turhan, “Yıl sonuna kadar işin sözleşmeye bağlanması ve 2019 yılı başında da inşaatın başlaması hedefleniyor” dedi.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:57
  1. Tekirdağ
  2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  3. Cahit Turhan
  4. Halkalı-Kapıkule tren hattı

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