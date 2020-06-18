Ulaş’ta Covid-19 toplum taraması başladı

Sivas’ın Ulaş İlçesinde İlçe sağlık ekipleri, Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) ülke genelinde başlatılan yeni tip korona virüs (Covid-19) Toplum Tarama Çalışması kapsamında, tespit edilen adreslere giderek kişilerin rızası doğrultusunda Covid-19 testi yapmaya başladı.

İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed İğci konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm ülkede uygulanacak olan antikor testleri İlçemizde de yapılmaya başlandı. Şuana kadar müdürlüğümüze bağlı filyasyon ekiplerimiz , İlçe merkezi ve köyler olmak üzere toplam da 26 haneden kişilerin rızası dahilinde Covid-19 ve PCR testi için numune almaya başladı ve çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

İğci, PCR olarak adlandırılan Covid-19 testi yapılan kişilerde kandaki antikor düzeyi de kontrol edilerek aktif vaka olup olmadığı, hastalığı geçirip geçirmediği ve bağışıklık durumu gibi bilgiler ayrı ayrı raporlanacağını kaydetti.