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Yerel Ulaşıma sis engeli: Göz gözü görmedi
Yerel

Ulaşıma sis engeli: Göz gözü görmedi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sis gece de etkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 02:35:00 - 2022-01-02 02:55:27
Ulaşıma sis engeli: Göz gözü görmedi

Yağmur yağışlarının ardından Çorlu ilçe merkezine akşam saatlerinde yoğun sis çöktü. Yoğun sis nedeniyle ana arterlerde trafik yavaşladı. Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğü ifade edilirken, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik ekipleri de kontrollerini sürdürüyor. Trafik ekipleri, sürücüleri sis farlarını kullanmaları ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

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