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Ekonomi Ulaşım, “yerli ve milli” dönüşüm ile hızlanacak
Ekonomi

Ulaşım, “yerli ve milli” dönüşüm ile hızlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaştırma ve haberleşme alanında eksiksiz bir temel yapılandırmak amacıyla çalıştıklarını belirterek, “Son yıllarda kullandığımız ürünlerde yüzde 2’lerden yüzde 25’lere yaklaşan yerlilik oranı sağlayarak ekonomimiz açısından büyük kazanımlar elde etmiş bulunmaktayız. Hedefimiz bu oranı ilk etapta yüzde 65 düzeyine çıkarmak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 21:02:00 -
Ulaşım, “yerli ve milli” dönüşüm ile hızlanacak

Bakan Karaismailoğlu, haberleşme ve altyapıda kesintisiz devam eden yatırım çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Türkiye’nin stratejik hedefleri doğrultusunda pek çok projenin bir an önce hayata geçirilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, “Öz kaynaklarımızla, kamu-özel iş birlikleriyle ve dış kaynak kullanımı gibi yöntemlerle hem nicelik hem de nitelik olarak en iyisini hayata geçirmek için gayret gösteriyoruz. Bu alternatifli çalışma yaklaşımı, hızımızı ve projelerin kalitesini artırmayı sağlıyor. Böylece geleceğe geç kalmadan, doğru zamanda yapılmış etkili yatırımlarla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

Hedef yüzde 65 yerlilik

Yük, insan ve veri taşımacılığında kurulan tüm sistemlerin altyapısal ve üst yapısal donanımlarını ülkenin kaynaklarını kullanarak üretmek konusunda büyük çaba içinde olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Yerli ve milli üretimde hız kazanıyoruz. Son yıllarda kullandığımız ürünlerde yüzde 2’lerden yüzde 25’lere yaklaşan yerlilik oranı sağlayarak ekonomimiz açısından büyük kazanımlar elde etmiş bulunmaktayız. Bu oranı 2023 yılında yüzde 65’e çıkarmayı hedefe koyduk. Örnek vermek gerekirse TÜRASAŞ fabrikamız, bugün tüm dünyada aranan nitelikte lokomotif, vagon ve tren setlerini üretiyor. İşletme ve sinyalizasyon programlarını yerli olarak yazabiliyoruz. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılarken bu ürünlerin tamamını ihraç eden ülke konumuna da geldiğimizi artık gururla söyleyebiliyoruz. Bir başka gururumuz ise uydu teknolojileri alanında attığımız adımlar. Kısa bir süre önce yörüngesine yolcu ettiğimiz Türksat 5A’dan sonra sırada 5B ve 6A var.”

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