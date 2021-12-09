Ulaşım ve iletişim altyapısına yatırım 1 trilyon lirayı aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Yollar Türk Milli Komitesi ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği (ASMÜD) iş birliğiyle Sheraton Ankara Otel’de “Dijital Dönüşüm ve Mobilite İçin Asfalt 4.0” temalı “8’inci Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi” düzenlendi.

Bakan Karaismailoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerinden birinin yol altyapısı olduğunu ifade ederek, AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen altyapı projelerini anlattı. Kuşak Yol Projesi ile yeniden canlanan İpek Yolu, Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolu’nun hem bölgesel hem de uluslararası ekonomiyi, bu özelliğinin yanında kültürel hareketliliği de canlandıran tarihi projeler olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün de içinde bulunduğu kısa adı Malkara-Çanakkale Otoyolu olan Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu’nun bunlardan biri olduğunu söyledi.

Akıllı otoyollara sahibiz

Karaismailoğlu, Türkiye’nin bugün uluslararası standartlara uygun geliştirilmiş, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan, akıllı otoyolların da yer aldığı geniş ve güçlü bir yol ağına sahip olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu: “Sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı ulaşım şebekeleri tesis ediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin ekonomik kalkınmasında, artan refahında, sorumlusu olduğumuz 5 sektörün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu farkındalıkla AK Parti hükümetleri boyunca Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına toplam 1 trilyon 136 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunun yaklaşık 695 milyar lirasını ise kara yollarına harcadık.”

Sergiyi ziyaret etti

Bakan Karaismailoğlu, açılış konuşmalarının ardından asfalt üretici ve uygulayıcıları ile malzeme ve ekipman tedarikçilerinin yer aldığı sergiyi ziyaret etti.