ULAK'a talep yağıyor: 4 ayda operatörlerden 5 bin sipariş aldı

Yerli baz istasyonu ULAK, GSM operatörlerinin ilgi odağı oldu. Operatörler, uygun maliyeti ve güvenilirliği ile dikkat çeken istasyonları sipariş etmek için sıraya girdi. Yeni Akit’e konuşan ULAK Yönetim Kurulu Başkanı ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Arslan, GSM şirketlerinden art arda talepler geldiğine işaret ederek, “Sipariş sayısı 3-5 bini buldu. Yeterli mi? Değil. Çünkü Türkiye’nin on binlerin, yüz binlerin üzerinde baz istasyonuna ihtiyacı var. Bu konuda muhtelif çalışmalar olduğunu görüyoruz. İlgili otoritelerin yardımları ile planlarımızı belirledik, uygulamaya koyuyoruz. Ne var ki daha yolun başındayız” dedi. Şu anda 400 aktif baz istasyonlarının bulunduğunu anlatan Arslan, “Ama bu sayıyı on binlere taşımamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

İstasyonlar devrede

ULAK’ta yerlileşme oranını arttırmak için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Arslan, “Tabii pazarın büyük bölümü Ericsson ve Huavei gibi yabancı firmalar tarafından yönetiliyor. ULAK daha yolun başında. Baz istasyonlarımız yeni yeni devreye giriyor. Yerlileşme oranımız yüzde 30 seviyesinde olmalı ama henüz bu seviyelere gelemedik” diye konuştu. Hedeflerinin ilk etapta yüzde 30 yerlileşme olduğunu kaydeden Arslan, “İleride bu oranın artacağını umut ediyoruz. Tabii bu, hemen olacak bir şey değil. Şu anda adım adım ilerliyoruz ve amacımız pazarın yüzde 50’sinden fazlasına hâkim olmak” açıklamasında bulundu. ULAK’ın 4.5G ile yola devam etmesi gibi bir algının olduğunu anlatan Arslan, “Biz ürünleştirme etabını tamamladık. Hedefimiz 5G ve 6G ile ilerlemek. ULAK şu aşamada teknolojiyi hem üreten hem geliştiren hem de inovasyon yapan firma olarak yoluna devam ediyor. Teşvikler de bu yönde, bu çerçevede kurgulanmalı” açıklamalarını yaptı.

Stratejik hamle

ULAK’ın önemli bir başarı öyküsü olduğunun altını çizen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: “ULAK ile ürünleşmeyi öğrendik. Bu çok önemli bir adımdı ama yeterli değil. Biz 4.5G’de ürünleştirmeyi gecikmeli de olsa yakaladık. 5G’de herkesle aynı zamanda ürünleştirmeyi esas alıyoruz. Erken ürünleştirmek çok stratejik bir hedef. Bu anlamda 6G’den umutluyuz. 6G ile ürünü herkesten evvel üretmeye, sonra onu standarda sokmayı, ardından herkesten önce ürünleştirmeyi arzu ediyoruz. Bunun için 6G’yi önemli görüyor, çalışmalara yoğunlaşıyoruz.”

Treni kaçırmamalıyız

5G ve 6G’nin ülkemiz için önemine değinen Prof. Dr. Arslan, şunları kaydetti: “Dünya 5G ile ilgili teknolojiyi, inovasyonu ve araştırmaları büyük ölçüde tamamladı. Hatta bunun standartları bitme durumunda. Biz o devreye kaçırdık gibi. Toplum olarak, kurumlar olarak kaçırdık. Üniversitelerimiz, hocalarımız bir şeyler yaptı. Ama o küçük küçük çalışmalar ile çok ciddi etki yapmak mümkün değil. Ciddi etki yapmak için kamu kurumları, şirketler, üniversiteler bir araya gelmeli. 5G’de kaçırdığımız treni 6G’de kaçırmamalıyız. Hep birlikte çalışmalı, ciddi bir etki yapmalıyız. Şunu da unutmamalıyız, 5G’de yapılacak işler var. Teknoloji ve inovasyon ile ilgili çalışmaları herkes ile aynı zamanda yürütmeliyiz. Yürütelim ki standartlara hükmedebilelim.”

6g, 5g’nin devamı olacak

6G’nin 5G’nin devamı olduğunu dile getiren ULAK Yönetim Kurulu Başkanı Arslan, şu görüşleri paylaştı: Ben 5G’ye wireless 2.0 olarak adlandırıyorum. 2G, 3G ve 4,5G’ler wireless 1.0 idi. Yeni bir dönem başladı. Hedefler belli. Bu hedefleri 6G ile ileri taşıyacağız. 5G çok önemli bir çığır açacak gibi görünüyor. 5G ile belki ağaçlar ve organlarımız dahi haberleşecek. Şu anda nesnelerin ağı ile meşgulüz. Akıllı ev, akıllı şehircilik de bunun bir parçası. Böyle önemli uygulamalara cevap verecek bir standart, teknoloji oluşturmak şart. 5G bu vizyonla yola çıktı. Ne var ki 5G teknolojileri ve standartları bu vizyonu kaldırabilecek güçte ve yeterlilikte değil. 6G, bunu daha optimize edebilir, mükemmelleştirebilir.”