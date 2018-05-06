ULAK için geri sayım

Bakan Ahmet Arslan, Türkiye’nin ilk yerli baz istasyonu ULAK’ın gelecek hafta Kars’ta yapılacak törenle hizmete gireceğini açıkladı.

Arslan, bin 799 noktadaki istasyonun 4.5G seviyesinde hizmet verebilmesi için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Bakan Arslan, bin 472 noktaya istasyon kurulumu için de GSM operatörlerinin görevlendirildiğini dile getirdi.