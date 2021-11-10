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Teknoloji ULAK, alanında dünya liderleri arasında
Teknoloji

ULAK, alanında dünya liderleri arasında

Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haberleşme AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, ULAK Haberleşme’nin baz istasyonu ve yazılım tabanlı ağ ihracatına başladığını, yazılım tabanlı ağ konusunda dünya liderleriyle yarışır hale geldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:30:00 -
ULAK, alanında dünya liderleri arasında

Haberleşmenin bugün sadece sesle, görüntüyle değil, veriyle, veri aktarımıyla da mümkün olduğunu belirten Tüfekci, “Dijital haberleşme çağında Türkiye olarak çok şükür şu anda 6-7 ülkenin sahip olduğu bir teknolojiye ULAK haberleşme ile sahip olmuş durumdayız. Hazır ürün olarak satan ülke sayısını söylüyorum. 7 ülkeden biri durumundayız şu anda. ULAK Haberleşme’yi kurarken, askeri alanda sağladığımız, elde ettiğimiz bir teknolojiyi sivil alana yansıtarak katma değer üretmeyi, Türkiye’nin hem parasının hem de verisinin ülkede kalmasını hedeflemiştik. Çok şükür bu konuda muvaffak oluyoruz.”

“Hedefimiz 5G ve ötesi”

Tüfekci, Türkiye’nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi olan şirket olarak kendilerine büyük hedefler koyduklarına değinerek, şöyle devam etti:

“Asıl hedefimiz ‘5G ve ötesi’. Şirketimizin mottosu da bu zaten. ‘Türkiye’nin 5G ve ötesi’ için haberleşme vizyonunu kurmaya çalışıyoruz. Ulak, 5G baz istasyonu konusunda çalışıyor. Bunun çekirdek şebekelerini de yapıyoruz. Hem 4.5G hem 5G. Bunun yanında, ‘SDN’ dediğimiz ‘Software Defined Network’ yazılım tabanlı ağ teknolojisini dünyayla eşzamanlı geliştirdik. Bunu da artık kamu kurumlarımıza ve özel firmalara pazarlıyor durumdayız.”

Yazılım tabanlı ağın bilişim çağı için çok önemli olduğunu dile getiren Tüfekci, “Ağ dediğimiz, noktaları birbiriyle birleştiren bir yapı. İnternet bir ağdır, GSM de aynı şekilde. Bu ağları merkezi bir şekilde yöneten, etkin bir şekilde yöneten, çok hızlı bir şekilde bunları ayağa kaldırabilen ve kontrolünü sağlayan bir yazılımdan bahsediyoruz. Bu, yeni standart bir teknoloji. Dünyada Cisco gibi büyük firmalar bunu yapıyorlar ve biz de onlarla eşzamanlı olarak bu yazılımı geliştirmiş durumdayız. Yani bugün ihalelerde Cisco ve biz aynı şartlarda ihalelere girebiliyoruz. ULAK, yazılım tabanlı ağ konseptinde dünyanın en iyi firmalarıyla yarışacak potansiyele gelmiş durumda. Yani sadece baz istasyonu üreten firma değil, total network çözümü üreten bir haberleşme firmasıyız” değerlendirmelerinde bulundu.

Tüfekci, ULAK’ın yaptığı ihracatla adından söz ettireceğine dikkati çekerek, “Baz istasyonlarımızı ve ağ ürünlerimizi yavaş yavaş ihraç etmeye başladık. Şu anda deneme yaptığımız ülkelerden siparişler geliyor” dedi.

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