Ukrayna'ya sürpriz İHA teslimi!

Norveç ve İngiltere ortak bir girişimle Rusya'ya karşı verdiği savaşta Ukrayna'ya "Black Hornet" isimli mikro insansız hava araçları hibe edecek.

Norveç Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Norveç üretimi mikro İHA'ların maliyetinin büyük çoğunlukla İngiltere tarafından karşılanacağı fakat Oslo hükümetinin de 400 milyon kron (yaklaşık 42 milyon dolar) katkı sağlayacağı belirtildi.

Savunma Bakanı Bjørn Arild Gram, söz konusu İHA'ların müttekifleri ABD ve İngiltere tarafından da kullanıldığını belirtirken Black Hornet adlı mikro insansız hava araçlarının keşif uçuşlarında ve hedef belirlemede öne çıktığını söyledi.

Norveçli bakan ayrıca İHA'ların kullanımının rahat, dayanıklı, tespit edilmesi güç ve özellikle kırsal alanlarda meydana gelen savaşlar için uygun olacağını vurguladı.

Öte yandan bakanlık açıklamasında İHA'ların Ukrayna güçlerinin talebi doğrultusunda hibe edildiği açıklandı.

Kaynak: Mepa News