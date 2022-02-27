Ukrayna'ya savaşmaya giden Kadirov askerleri şoku yaşadı! Bunu beklemiyorlardı

Mücahitlere ihanet ederek Rusya'nın safına geçen ve bunun karşılığında Çeçenistan Cumhurbaşkanlığı ile ödüllendirilen Ramazan Kadirov, Ukrayna'ya asker gönderdi. Sayısı binleri bulan askerler, Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaştı.

Ancak Kadirov beklemediği bir bilanço ile karşılaştı. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Kadirov’a bağlı bir bölük askerin tamamen yok edildiği belirtildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından yapılan duyuruda, “Gostomel yakınlarında bir gurup Kadirov militanı yok edildi” denildi.

Kadirov dün yaptığı açıklamada, “Yalnızca Ukraynalıları değil, onların yanında savaş Çeçenleri de öldüreceğiz” ifadesini kullanmıştı. Gözünü kan bürüyen Rus kuklasının, yaşanan son gelişmelere vereceği tepki merak ediliyor.