7 gemi batırıp üzerine şehir kurdular!

Hazar Denizi'nin ortasında 1949 yılında batık gemilerin üzerine inşa edilen Neft Daşları, 200 kilometreyi aşan çelik köprü yollarıyla yerleşim yeri olarak kullanılıyor. Paslanan çelik platformlardan oluşan bu yapay şehirde günümüzde yaklaşık 2 bin işçi yaşamını sürdürüyor.

DENİZİN ORTASINDAKİ ŞEHİR NASIL İNŞA EDİLDİ?

Bakü açıklarındaki Neft Daşları'nın inşasına 1949 yılında başlandı. Deniz tabanında zengin petrol yataklarının tespit edilmesi üzerine bölgeye sabit bir platform kurulması kararlaştırıldı. Temel oluşturmak amacıyla dünyanın ilk petrol tankeri Zoroaster'ın da aralarında bulunduğu yedi büyük gemi bilerek batırıldı. Batırılan gemilerin üzerine çelik kazıklar çakılarak yapay adanın ilk zemini oluşturuldu.

200 KİLOMETREDEN UZUN ÇELİK KÖPRÜ YOLLAR YAPILDI

Petrol çıkarma faaliyetlerinin artmasıyla birlikte yapay ada ağı zaman içinde genişletildi. Deniz üzerindeki platformları birbirine bağlamak için toplam uzunluğu 200 kilometreyi aşan çelik köprü yollar inşa edildi. Dünyanın ilk açık deniz petrol platformu şehri olarak kayıtlara geçen bölge, karadan tamamen bağımsız bir yerleşim alanına dönüştü.

ÇELİK ŞEHRİN İÇİNDE NELER BULUNUYOR?

Platformların üzerine işçilerin barınması için çok katlı apartmanlar inşa edildi. Günlük yaşamın sürdürülebilmesi amacıyla şehirde fırın, kütüphane ve sinema salonu gibi sosyal alanlar oluşturuldu. Yapay ada ağının üzerine denizin ortasında yer alan bir futbol sahası bile kuruldu.

GÜNÜMÜZDE YAKLAŞIK 2 BİN İŞÇİ YAŞIYOR

Aradan geçen on yıllara ve çelik yapılardaki paslanmaya rağmen Neft Daşları aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Azerbaycan'a bağlı bu açık deniz yerleşiminde günümüzde yaklaşık 2 bin işçi hem çalışıyor hem de yaşamını sürdürüyor.