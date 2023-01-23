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Dünya Ukrayna'ya destek hamlesi Estonya'nın başını ağrıtacak! Rusya'dan diplomatik misilleme
Dünya

Ukrayna'ya destek hamlesi Estonya'nın başını ağrıtacak! Rusya'dan diplomatik misilleme

Rusya Dışişleri yetkilileri, Rusya karşıtı eylemleri yüzünden Rusya’daki Estonya Büyükelçisi’nden ülkeyi 7 Şubat’a kadar terk etmesinin istendiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 12:57:00 -
Ukrayna'ya destek hamlesi Estonya'nın başını ağrıtacak! Rusya'dan diplomatik misilleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkedeki Estonya Büyükelçisi Margus Laidre’nin Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığı ve kendisine Estonya hükümetinin Rusya karşıtı eylemleri ile ilgili olarak protesto iletildiği kaydedildi.

Ayrıca Laidre’ye, Rusya’yı terk etmesi için 7 Şubat’a kadar süre tanındığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

Estonya tarafından Tallin’deki Rusya Büyükelçiliği’ndeki personelin sayısının azaltılmasını içeren yeni bir düşmanca karar alınmıştır. Bu, ülkeler arasındaki ilişkilerin çöktüğünü göstermektedir.

Estonya’nın bu kararına karşılık olarak Rusya tarafından ilişkilerin maslahatgüzar seviyesine indirilmesi kararı alınmıştır.

Rusya ile Estonya’nın ilişkilerinde gelinen bu durumun sorumluluğu tamamıyla Estonya tarafına aittir. Estonya yönetiminin düşmanca adımlarına karşılık vermeyi sürdüreceğiz.

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