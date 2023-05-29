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Dünya Ukrayna’ya ait intihar İHA’ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu
Dünya

Ukrayna’ya ait intihar İHA’ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-29 13:47:00 -
Ukrayna’ya ait intihar İHA’ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu

Ukrayna Güvenlik Servisi, intihar İHA’larıyla Rus askeri araçlarının vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.

Ukrayna Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, tankların, BM-21 Grad tipi roketatar sistemlerinin, zırhlı araçların ve askeri kamyonların hedef alındığı ifade edildi.

Görüntülerde, intihar İHA’larının askeri araçlara doğru düşüşe geçtiği anlar yer aldı.

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