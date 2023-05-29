Ukrayna’ya ait intihar İHA’ları, Rus askeri araçlarını böyle vurdu
Ukrayna Güvenlik Servisi, intihar İHA’larıyla Rus askeri araçlarının vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri yayınladı.
Ukrayna Güvenlik Servisi’nden yapılan açıklamada, tankların, BM-21 Grad tipi roketatar sistemlerinin, zırhlı araçların ve askeri kamyonların hedef alındığı ifade edildi.
Görüntülerde, intihar İHA’larının askeri araçlara doğru düşüşe geçtiği anlar yer aldı.
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