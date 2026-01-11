İddiaların ardı arkası kesilmiyordu! Başsavcılıktan Ekol TV açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BU DURUM GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

"Bir kısım basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında 'Ekol TV' kanalıyla ilgili olarak Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderildiği şeklinde söylemlerde bulunulduğu anlaşılmış ise de bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Konu hakkında Küçükçekmece Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmamaktadır.

"İNCELEMELER TİTİZLİKLE DEVAM ETMEKTEDİR"

Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirket ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının Ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup; incelemeler titizlikle devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."