Ukrayna'nın son kalesi de düştü! Rusya ele geçirdi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın doğusundaki saldırılarını yoğunlaştırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, dün Ukrayna'ın son kalesi Lysychansk'da kontrol sağladığı duyurdu, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı ise gelişmeleri doğruladı.

Luhanks'ı da aldılar

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu bugün de Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk topraklarının tamamını kontrol altına aldığını söyledi. Şoygu, Kremlin Sarayı'nda Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor verdi.Rus güçlerinin 19 Haziran'dan itibaren sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin topraklarını kontrol altına almak için "başarılı bir operasyon" yaptığını belirten Şoygu, iki hafta içinde Lisiçansk ve Severodonetsk yakınlarındaki kuşatma altında bulunan bölgede tasfiyenin gerçekleştiğini aktardı.

25 yerleşim yeri kontrol altında

Severodonetsk, Zolotoye, Gorskoye Volçeyarovka gibi büyük şehirler başta olmak üzere 25 yerleşim biriminin kontrol altına alındığını kaydeden Şoygu, "Operasyon dün Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin en büyük şehirlerinden biri olan Lisiçansk'ın kurtarılmasıyla tamamlandı. Toplamda, aktif saldırı operasyonlarında 670 kilometrekarelik bölge kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.