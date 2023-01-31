Ukrayna'nın savaş uçağı talebine Almanya'dan ret cevabı

Ukrayna, Rusya'ya karşı mücadelesini kazanmak için Batı ülkelerine silah vermeleri çağrısını sürdürüyor.

BBC'nin haberine göre Avrupa'dan onlarca ülkenin askeri yardımda bulunduğu Ukrayna, Almanya'dan 14 adet Leopard 2 tankı talep etmesinin ardından şimdi de savaş uçağı talebinde bulundu.

Haftalarca süren yoğun tartışmaların ve müttefiklerin artan baskılarının ardından geçen hafta Çarşamba Ukrayna'ya 14 adet Leopard 2 tankı göndermeyi ve diğer Avrupa ülkelerinin de kendi tanklarını göndermelerine izin vermeyi kabul eden Almanya; Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesi konusunda olumsuz tavrını koruyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeyeceğini bir kez daha yineledi.