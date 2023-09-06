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Dünya Ukrayna’nın dron saldırılarına karşı Rusya’dan ‘oto lastiği’ önlemi
Dünya

Ukrayna’nın dron saldırılarına karşı Rusya’dan ‘oto lastiği’ önlemi

Yeniakit Publisher
2023-09-06 13:36:00 -
Ukrayna’nın dron saldırılarına karşı Rusya’dan ‘oto lastiği’ önlemi

Ukrayna’nın dron saldırılarına karşı koruma sağlamak için Moskova dikkat çeken bir önlem geliştirdi. Rus üssünden gelen uydu görüntülerinde, bombardıman uçaklarının üstüne araç lastiği yerleştirildiği görülüyor…

Son dönemlerde Ukrayna’nın Rus topraklarına yönelik artan insansız hava aracı (İHA) saldırılarının ardından, Rusya’dan dikkat çeken görüntüler geldi.

CNN International, Rusya’daki Engels Hava Üssü'nü gösteren uydu görüntülerini paylaştı.

Maxar Technologies tarafından sağlanan görüntülerde, iki TU-95 tipi stratejik bombardıman uçağının üstüne araba lastikleri yerleştirildiği görülüyor.

Lastiklerin savaş uçaklarının üstüne neden yerleştirildiği tam olarak bilinmese de uzmanlar, söz konusu hamlenin Ukrayna’nın dron saldırılarına karşı bir önlem olarak yapılmış olabileceğini düşünüyor.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan uzmanlar, lastiklerin geceleri uçakların görünürlüğünü azaltmak için de yerleştirilmiş olabileceği kanaatinde.

CNN International’a konuşan NATO’dan askeri bir yetkili, "Bunun dronlara karşı koruma sağlamak amacıyla yapıldığına inanıyoruz" dedi ve ekledi: “Herhangi bir etkisi olup olmayacağını ise bilmiyoruz.”

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