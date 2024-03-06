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Dünya Ukrayna'nın Donbass Bölgesi enkaza döndü!
Dünya

Ukrayna'nın Donbass Bölgesi enkaza döndü!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 16:14:00 -

Rusya’nın Ukrayna’ya 24 Şubat 2022 tarihinde başlattığı saldırılar ülkede büyük bir yıkıma neden oldu. Yıkımın görüntüleri savaşın iç yüzünü gözler önüne serdi.

İç savaşta büyük hasar alan Ukrayna'nın Donbass Bölgesi, Rusya’nın doğrudan saldırılarıyla da enkaza döndü.

Dünya Bankası, Rusya’nın saldırıları başlattığı ilk günden 31 Aralık 2023 tarihine kadar ülkedeki toplam zararın sonuçlarını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM), şu anda Ukrayna'da yeniden inşa ve iyileştirmenin toplam maliyetinin 31 Aralık 2023 itibarıyla önümüzdeki 10 yıl içinde 486 milyar dolar olacağını tahmin ediyor.

Ukrayna'daki doğrudan hasarın konut, ulaşım ve ticaretle birlikte toplamda 152 milyar dolara ulaştığı tahmin edilirken hasarın en çok görüldüğü bölgelerin Donetsk, Harkov, Luhansk, Zaporijya, Herson ve Kiev bölgeleri olduğu ifade edildi.

Ukrayna yaşanan ekonomik yıkıma karşı da ABD, İngiltere, AB ülkeleri, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlardan hibe ve mali destek almaya devam ederek ayakta kalmaya çalışıyor.
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