Ukrayna'nın BM Temsilcisi: Rus askerlerinin cesetlerini annelerine göndermeden savaş bitmeyecek

New York'taki BM Genel Merkezi'nde Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının kınanması teklifiyle toplanan Güvenlik Konseyi'nde, Rus Büyükelçinin veto hakkını kullanmasına sinirlenen Kislitsa, "Ülkeme karşı yürütülen bu savaş, binlerce Rus askerinin cesetleri Rusya'daki annelerine gönderilmeden sona ermeyecek." ifadesini kullandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi ve aynı zamanda Güvenlik Konseyi'nin Rusya adına dönem başkanlığını yürüten Vassily Nebizia kullandığı "hayır" oyuyla, toplantıda Ukrayna'ya yönelik mevcut Rus saldırısını kınayan bir karar taslağının yayınlanması engellenmiş oldu.

Ukrayna Büyükelçisi oturumdaki ifadesinde, konsey üyesi devletlerin temsilcilerinden, Ukrayna'daki askeri operasyonlar sonucunda son iki gün içinde öldürülen sivil kurbanların anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını istedi.

Rus Temsilci Nebizia, Ukraynalı mevkidaşını boykot ederek, saygı duruşunda bulunulması gerekenle arasında, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesindeki sivil kurbanların da bulunması gerektiğini söyledi.

"Bu toplantıya başkanlık etmemelisiniz"

Saygı duruşunun ardından Ukrayna büyükelçisi Rus meslektaşına hitaben, "Ülkeniz bu uluslararası örgütün tüzüğünü her gün ihlal ediyor ve bu toplantıya başkanlık etmemelisiniz." diye seslendi.

Kislitsa sözlerinin devamında Rusya Büyükelçisine, "Devlet Başkanınız bugün Ukrayna ordusunun ülkemde iktidarı ele geçirmesini istedi. Senin sorunun ne? Delirdin mi? BM ilkelerine biraz saygı göster." diye ekledi.

Öte yandan Rus delege, ülkesinin 2014 yılında Ukrayna'da aşırı milliyetçilerin iktidarı ele geçirmesi olaylarını, işledikleri suçları ve Batı'nın onlara verdiği desteği görmezden geldiği için bugün karar taslağını reddettiğini ifade etti.

Rus büyükelçi, "Ukrayna'daki mevcut rejim bir darbe sonucu iktidara geldi ve aynı zamanda ülkenin doğu bölgelerinde Donetsk ve Luhansk'ta savaş yürütüyor." dedi.

Nebizia, ​​Ukraynalı mevkidaşının "Rus birliklerinin Ukrayna'da bir anaokulunu bombaladığı" iddiasıyla ilgili söylediklerinin doğru olmadığını savundu.

Perşembe günü şafak vakti Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırı başlatmasının ardından dünyanın birçok ülkesinden gelen tepkiler devam ederken Moskova'ya karşı ekonomik yaptırımlar devreye sokuldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e göre, Rus askeri müdahalesinin ilk gününde siviller de dahil olmak üzere 130'dan fazla kişi öldürüldü.