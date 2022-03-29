Ukraynalı yönetmenden, arkadaşı Zelenskiy hakkında sert açıklamalar: 'Rolünü iyi yapan bir aktör'

Oliver Stone’un yapımcılığını üstlendiği belgesellerin Ukraynalı yönetmeni İgor Lopatonok, 'Zelenskiy barışçı gösteriliyor. Oysa oligark Kolomoiski sayesinde isim yapıp başkanlık koltuğuna oturdu. 'Pilot koltuğunda aslında pilot falan olmayan ama pilotluk rolünü iyi yapan bir aktör oturmakta' dedi.

Devlet Başkanı Volodimir Zelensky’yi yakından tanıdığını belirten Lopatonok, Zelensky’nin gerçek bir devlet adamı olmadığını söyledi. Belgeselleri çektikleri süreçte baskı altında kaldıklarını ve kendilerine “Rus ajanı” dendiğini belirten yönetmen İgor Lopatonok, Batı medyası tarafından “barışçı” gibi gösterilen Zelensky’nin ülkeyi Nazilere teslim ettiğini vurguladı.