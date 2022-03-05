Ukraynalı çavuş Antalya'dan cephe hattına gitmek istiyor

Rusya'nın saldırıları öncesi Antalya'ya gelen, Ukrayna ordusunda çavuş olan Olena Malüm (43), albay eşi Dmytro Malüm (45) ile birlikte ülkesini omuz omuza savunmak istiyor. Malüm, yanına alacağı insani yardım malzemeleriyle birkaç gün içinde ülkesine yola çıkacağını söyledi.

Rusya'nın askeri harekatından önce Antalya'da yaşayan arkadaşlarını ziyarete gelen ve Ukrayna ordusunda çavuş olarak görev yapan Olena Malüm, daha sonra ülkesine dönemedi. Antalya'da Ukraynalılar tarafından başlatılan insani yardım çalışmalarında gönüllü çalışan Malüm, yanına alacağı insani yardım malzemeleriyle birkaç gün içinde ülkesine yola çıkacağını söyledi.

Yakın zamanda katılacak

Eşi Dmytro Malüm'ün Ukrayna Hava Kuvvetleri'nde albay olarak görev yaptığını anlatan Olena Malüm, "Kocam ve oğlum ülkeleri için savaşıyor, mücadele ediyor. En yakın zamanda ben de onlara katılacağım" dedi.

"Bu savaşın izleri silinmeyecek"

Askeri şapka, bot, eldiven ve maske gibi malzemeleri Ukrayna'ya ulaştırarak, askerlere dağıtmak istediğini anlatan Olena Malüm, halkı ve askerleri için Antalya'da yardım kampanyalarına destek verdiğini kaydetti. Malüm, "Rusya saldırısı başlayınca burada kaldım. Eşim ve oğlum Ukrayna'da ülkelerini savunuyor. Bu savaşın iyi sonuçlarla biteceğini düşünüyorlar. Ben bir asker ve sivil olarak bu olanları anlayamıyorum. Küçük bebekler, gençler hayatını kaybediyor. Sadece askerler değil Ruslar insanların yaşam yerlerini vuruyor. Bu savaşın izleri yıllarca silinmeyecek. Yardım malzemelerini toparlayıp birkaç gün içinde ülkeme döneceğim" diye konuştu.