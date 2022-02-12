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Gündem Ukraynalı Büyükelçi'den Türkiye açıklaması
Gündem

Ukraynalı Büyükelçi'den Türkiye açıklaması

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, "Rusya'yı bu saldırıdan caydırmak için her türlü imkanı ve yöntemleri kullanmamız lazım. Türkiye'nin burada rolü çok önemli, özellikle ara buluculuk rolü çok önemli." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 13:59:00 -
Ukraynalı Büyükelçi'den Türkiye açıklaması

Ankara'da yaşayan Ukraynalılar, dünyanın faklı ülkelerinde gerçekleştirilen #StandWithUkraine (Ukrayna’nın Yanında Kal) kampanyasına katılmak için Ukrayna Derneğinde bir araya geldi.

Büyükelçi Bodnar, burada, AA muhabirine ülkesi ile Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bodnar, bazı ülkelerin vatandaşlarına Ukrayna'yı tahliye etmesine yönelik tavsiyede bulunmasına ilişkin, her ülkenin belli durumlarda nasıl davranmalarıyla ilgili belli protokollerinin olduğunu ve ülkelerin Ukrayna çevresindeki tehditleri değerlendirdiğini söyledi.

"Bize göre bu çok erken bir karar, hemen yarın bir tehlikenin olduğuna inanmıyoruz ama bu Batılıların bizi terk ettiği, desteğini çektiği anlamına gelmez. Batılı ülkelerden her gün savunmamızı güçlendirecek belli silahlar, mühimmatlar gönderiliyor." ifadelerini kullanan Bodnar, bugünlerde dünyada herkesten bu desteği hissettiklerini, herkesin kimin saldırgan olduğunu, kimin kendini savunduğunu çok iyi anladığını vurguladı.

Bodnar, şunları kaydetti:

"Rusya'yı bu saldırıdan caydırmak için her türlü imkanı ve yöntemleri kullanmamız lazım. Türkiye'nin burada rolü çok önemli, özellikle ara buluculuk rolü çok önemli. Bizim güçlü bir şekilde, sesli bir şekilde bunu dillendirmemiz lazım. Bu konu hakkında susmak doğru olmaz."

Dernekte bir araya gelen Ukraynalılar, Türk-Ukrayna bayrakları ve "Teşekkürler Türkiye" pankartları açtı.

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