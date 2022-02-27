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Dünya Ukrayna'dan Türkiye açıklaması! Rekor katılım: 23.00 itibariyle...
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye açıklaması! Rekor katılım: 23.00 itibariyle...

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Rusya ile devam eden savaş nedeniyle başlattığı yardım kampanyası büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 10:48:00 -
Ukrayna'dan Türkiye açıklaması! Rekor katılım: 23.00 itibariyle...

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra yardım kampanyası başlatıldı.

Büyükelçilikten toplanan yardım miktarlarıyla ilgili açıklama yapıldı. Elçiliğin twitter hesabından yapılan paylaşımda "Değerli dostlar, sadece Ukrayna halkı değil Türk halkı da seferber olmuş. Saat 23.00 itibariyle yaptığınız bağışlar sayesinde 10 bin 800 ABD Doları, 900 bin TL topladık. Bu para son kuruşuna kadar Ukrayna Ordusunu ve ülkemizin savunmasını güçlendirmek için kullanılacak!" ifadeleri kaydedildi.

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Yorumlar

Vay Ukrayna vay.

Ukrayna cumhurbaşkanın Zelenski Yahudi asıllı olunca? Tabi ki ABD'ne de, AB'ne de, İsrail'e de güvenip Rusya'ya kafa tutarsın. Seni showmen seni. Cesaretten değil güvendiğin dağlardan yiğitlenmişsin.
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