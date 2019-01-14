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Ukrayna'dan 'Türk İHA' açıklaması: Saldırı amaçlı değil

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den satın alınacak olan İHA'ların saldırı amacıyla kullanılmayacağını açıkladı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 14:37
Ukrayna'dan 'Türk İHA' açıklaması: Saldırı amaçlı değil

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Kiev'e tedarik edeceği Bayraktar TB2 model Türk yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Donbass bölgesinde saldırı amacıyla kullanılmayacağını belirtti.

Kommersant gazetesine konuşan Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan ismi açıklanmayan yetkili, "Biz, saldırı değil savunma operasyonu düzenliyoruz. Donetsk'e saldırmayı ve Ukraynalı vatandaşların evlerini bombardıman altına almayı planlamıyoruz. Sadece savunma kapasitemizi artırıyoruz. Böylelikle Rusya'ya Ukrayna topraklarından çıkma vaktinin geldiği ve Kiev'i daha fazla zorlamaması gerektiği mesajını veriyoruz" dedi.

'Ana görevi keşif uçuşları yapmak'

Kommersant, Rus uzmanlara Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun Bayraktar TB2'leri taarruz İHA'sı olarak nitelemesini sordu.

Poroşenko'nun nitelemesine katılmayan Rusya Politik ve Askeri Analiz Enstitüsü Başkan Yardımcısı İvan Konovalov, "Bayraktar TB2'lerin ana görevi, hava saldırıları düzenlemek değil, keşif uçuşları yapmak. Bu İHA'ların en fazla 20 kilogram ağırlığında lazer güdümlü küçük füzelerle donatılması ek opsiyon olarak sunulduğundan, bu araçları taarruz değil, keşif ve taarruz İHA'sı olarak tanımlamalıyız" ifadelerini kullandı.

'Javelin'ler de çok ses getirmişti'

Bayraktar TB2'lerin gelmesiyle Donbass'ta yeni gerilim dalgasının doğabileceğini ancak bu araçların bölgedeki güç dengelerinde önemli bir değişikliğe yol açmayacağını da kaydeden Konovalov, "TB2'ler, zamanında çok ses getiren Amerikan Javelin tanksavar füze kompleksleri gibi Donetsk ve Lugansk'a karşı istihbarat savaşında kullanılabilir" diye ekledi.

Zaharova açıklama yapmıştı

Rus Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova daha önce Ukrayna'nın Bayraktar model Türk yapımı insansız hava araçları satın almasına ilişkin olarak, "Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna'daki iç krizi derinleştiren bir faktöre dönüşmemeli" uyarısında bulunmuştu.

Zaharova, Kommersant gazetesine verdiği demecinde, "İki taraflı askeri-teknik anlaşmalar, her egemen devletin ayrıcalığıdır" diyerek şöyle devam etmişti: "Buradaki sorun, Ukrayna'nın bir iç silahlı kriz, esasen de bir iç savaş yaşıyor olması. Bu iç krizin de uluslararası bir boyutu var. Zira sorunun çözümlenmesi için bir dizi ülke ile uluslararası kuruluş arabuluculuk yapmakta. Bunların hepsi de sorunun sadece barışçıl yöntemlerle çözülmesi gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla Kiev rejimine silah verilmesi Ukrayna'daki iç krizi kötüleştiren bir faktöre dönüşmemeli."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 14:37
  1. Ukrayna
  2. Türk İHA
  3. Rusya

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