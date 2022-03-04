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Dünya Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşlar: Putin her yeri bombalıyor!
Dünya

Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşlar: Putin her yeri bombalıyor!

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'dan tahliye edilerek İstanbul'a doğru yola çıkan Azerbaycanlı vatandaşlar, ülkede yaşananları anlattı. Rusya'nın Ukrayna’da yaşayan herkesi öldürdüğünü ve evlerini bombaladığını söyleyen Azerbaycanlı vatandaşlar, "Orada vaziyet çok kötü. Savaş var. Putin her yeri bombalıyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-04 16:23:00 -
Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşlar: Putin her yeri bombalıyor!

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’da yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar Edirne Hamzabeyli Sınır Kapsından giriş yaptı. Bazı vatandaşlar sınır kapısında, ‘İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diyene’ gibi sözlerle mutluluğunu ifade etti.

Rusya’nın askeri harekat başlattığı Ukrayna’da yaşayan Azerbaycanlı vatandaşlar otobüs ile Türkiye’ye geldi. 56 kişilik bir kafile ile Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan giriş yapan Azerbaycanlı vatandaşlar kontrollerin ardından İstanbul’a yola çıktı. Bazı vatandaşlar sınır kapısında ‘İki devlet bir millet, ne mutlu Türküm diyene’ gibi sözlerle mutluluğunu ifade etti.

“3 oğlum Ukrayna’da kaldı”

Ukrayna’nın Harkov kentinden otobüs ile Türkiye'ye gelen Anar Elief, çocuklarının orada kaldığını vurgulayarak, “Orada vaziyet çok kötü. Savaş var. Putin her yeri bombalıyor. Bir mahalleye 10 adet roket atıyor. Benim 3 oğlum orada kaldı” şeklinde konuştu.

"Ukrayna’da yaşayan herkesi öldürüyorlar"

Ukrayna’dan Türkiye’ye gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ceylan Norvuzova, “Orada sebepsiz savaş var kan dökülüyor. Ukrayna’da yaşayan herkesi öldürüyorlar, evlerini bombalıyorlar. Ukraynalı vatandaşlar sığınaklarda kalıyorlar. Çoğu Azerbaycan aileleri Hakov, Kiev, Odessa şehirlerinde kaldı. Herkes yardım istiyor. Evimiz her şeyimiz geride kaldı. Oğlum, gelinim, kocam ve ben geldik. Orada yaşayan bütün herkes, orada kalmak zorunda herkes tüm dünyadan yardım bekliyor” dedi.

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