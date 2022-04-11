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Dünya Ukrayna'dan sonra Gürcistan ve Moldova'nın da AB üyelik süreçleri başlatıldı
Dünya

Ukrayna'dan sonra Gürcistan ve Moldova'nın da AB üyelik süreçleri başlatıldı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan sonra Moldova ve Gürcistan'ın da üyelik süreçlerinin ilk adımı olarak, iki ülkeye gerekli formları sundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 16:57:00 - 2022-04-11 16:58:51
Ukrayna'dan sonra Gürcistan ve Moldova'nın da AB üyelik süreçleri başlatıldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bugün Lüksemburg'da Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'ye AB üyeliği başvurusu için gerekli formu verdiğini duyurdu.

Varhelyi "İlk adım. Çok hızlı gitmeye hazırız. Bu yüzden ne kadar hızlı doldurursanız, AB Konseyi'ne o kadar hızlı görüş sunabileceğiz" ifadesini kullandı.

Form, Komisyon görüşünün hazırlanmasına yardımcı olacak

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen de 8 Nisan'da Kiev ziyaretinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e aynı formu teslim etmişti.

Anket niteliğindeki söz konusu form, AB Konseyi'nin talep ettiği üzere, alınan yanıtlar temelinde ülkelerin AB üyelik başvurusu hakkında Komisyonun görüşünün hazırlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bugün AB ülkelerinin dışişleri bakanları Ukrayna ana gündemiyle Lüksemburg'da bir araya geliyor.

 

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