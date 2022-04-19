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Dünya Ukrayna'dan Rusya'yı şoke eden haber
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'yı şoke eden haber

Ukrayna ordusu, insansız hava aracı destekli operasyonda Rus ordusuna ait askeri araçları imha etti. Rus ordusundan 24 Şubat-19 Nisan arasında 20 bin 800 askerin etkisin hale getirildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:38:00 -
Ukrayna'dan Rusya'yı şoke eden haber

Rusya- Ukrayna savaşında 55. güne girildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus askeri birliklerine insansız hava aracı ve ağır silahlarla operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Rus ordusuna ait zırhlı araçlar hedef alınarak imha edildi.

"20 bin 800 Rus askeri öldürüldü"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Rus ordusu, 24 Şubat'tan bu yana 20 bin 800 askerini kaybetti. Ruslara ait 802 tank, 2 bin 63 zırhlı araç, 386 top, 132 roketatar sistemi, 67 hava savunma sistemi, 169 uçak ve 150 helikopterin de imha edildiği belirtildi.

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