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Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya, Mariupol'da müzakere başlatma çağrısı
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya, Mariupol'da müzakere başlatma çağrısı

Ukrayna Müzakere heyetlerinden Mykhailo Podolyak ve David Arakhamia yaptıkları açıklamada Rusya tarafına mesaj göndererek Mariupol kenti için hiçbir koşul olmadan müzakere başlatabileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 09:07:00 -
Ukrayna'dan Rusya'ya, Mariupol'da müzakere başlatma çağrısı

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında direnişin en fazla olduğu kent olan Mariupol'de, Azak taburu ve Ukrayna ordusu teslim olmama konusunda direniyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Mariupol kentindeki Azovsal metalurji tesislerinde konuşlanan direnişlere 2 kez tesisleri terk etmeleri ve teslim olmaları yönünde çağrı yaptı. Direnen Ukrayna askerlerinin can güvenliklerini garanti altına aldıklarını duyuran Rus tarafı son açıklamalarında tesislerden dışarıya 3 ayrı koridor açtıklarını duyursa da Ukrayna askerleri teslim olmayı reddetmeye devam ediyor. Mariupol kentinde yaşanan bu gelişmelerin üzerine Ukrayna tarafından önemli açıklamalar geldi.

Mykhailo Podolyak ve David Arakhamia'dan, Rus tarafına ön koşulsuz müzakere çağrısı

Mariupol'de, Ukrayna askerlerinin teslim olmaması nedeniyle yaşanan gerilime karşı Ukrayna müzakere heyeti üyeleri Mykhailo Podolyak ve David Arakhamia, sosyal medya hesaplarından Rus tarafına önemli bir çağrıda bulundu. Podolyak açıklamasında Mariupol'deki durmun çözümüne yönelik Rus tarafıyla koşulsuz müzakere gerçekleştirebileceklerini duyurarak, “Evet. Herhangi bir koşul olmadan Mariupol'de “özel müzakere turu” düzenlemeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin birebir veya 2'ye 2 formatta da gerçekleşebileceğini ifade eden Podolyak, “Birebir veya ikiye iki. Adamlarımızı, Azak'ı, orduyu, sivilleri, çocukları, yaşayanları ve yaralıları kurtarmak için” dedi. Ukrayna'nın diğer müzakere üyesi David Arakhamia da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mykhailo Podolyak ve ben Rus tarafıyla, askeri birliklerin ve sivillerin tahliyesine ilişkin müzakereler için Mariupol'a gelmeye hazırız” dedi.

Azovsal tesislerindeki Ukrayna askerleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını aktaran Arakhamia, “Bugün şehir savunucuları ile yapılan bir görüşmede askeri birliğimizin tahliyesi konusunda doğrudan yerinde bir müzakere turu yapılması önerisinde bulunuldu. Rus tarafından onay alır almaz müzakereler için hareket etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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