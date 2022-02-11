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Dünya Ukrayna'dan Rusya'ya 48 saat süre!
Dünya

Ukrayna'dan Rusya'ya 48 saat süre!

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki faaliyetlerine yönelik açıklama için 48 saat mühlet verdiklerini, aksi takdirde Viyana Belgesi'ne taraf ülkeler nezdinde olağanüstü toplantı talep edeceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 20:51:00 -
Ukrayna'dan Rusya'ya 48 saat süre!

 

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi doğrultusunda, Rusya’dan açıklama beklediklerini belirtti.

Viyana Belgesi’ne göre, Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki faaliyetlerine dair detaylı açıklama yapması gerektiğine işaret eden Kuleba, "Rusya'dan, Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde ve geçici olarak işgal edilen Kırım'daki askeri faaliyetleri hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmasını istedik. Rusya’nın yanıt vermek için 48 saati var." ifadesini kullandı.

Kuleba, Rusya’nın belirlenen süre kapsamında yanıt vermemesi halinde Viyana Belgesi'nin diğer katılımcı devletlerine başvurarak olağanüstü bir toplantı düzenlenmesini talep edeceklerini duyurdu.

 

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