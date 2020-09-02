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Aktüel Ukrayna'dan Rusya'nın "Belarus'ta 200 Ukraynalı aşırılıkçı olduğu" iddiasına yalanlama
Aktüel

Ukrayna'dan Rusya'nın "Belarus'ta 200 Ukraynalı aşırılıkçı olduğu" iddiasına yalanlama

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:10:45 -
Ukrayna'dan Rusya'nın "Belarus'ta 200 Ukraynalı aşırılıkçı olduğu" iddiasına yalanlama

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ukrayna'da eğitim görmüş 200 aşırılıkçının Belarus'ta bulunduğu iddiasını, "Psikolojik fantezilerin meyvesi" olarak nitelendirdi.

Kuleba, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Belarus'u istikrarsızlaştıracak aktivitelerde bulunmadığını ve bulunmayacağını savundu.

Ukrayna'da eğitim görmüş 200 aşırılıkçının Belarus'ta bulunduğu iddiasının, bu bilgiyi Lavrov'a verenlerin "psikolojik fantezilerinin meyvesi" olduğunu vurgulayan Kuleba, "Aksine Rusya, Belarus'a kendi 'uzmanlarını' gönderdiğini ve daha fazlasını göndermeye hazır olduğunu iddia ediyor." ifadesini kullandı.

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