Ukrayna’dan Rusya ve Belarus kararı

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya ve Belarus'la olan sınırlarını güçlendirmek için parlamentodan 17 milyar grivna (7 milyar 147 milyon Türk lirası) istedi.

Monastırskiy, Ukrayna Parlamentosunda yaptığı konuşmada, devlet sınırının iyileştirilmesinin güvenliklerinin garantisi olacağını söyledi.

Rusya ve Belarus'la olan sınırlarda modern standartlarda iyileştirme için yaklaşık 17 milyar grivna (7 milyar 147 milyon Türk lirası) gerektiğini belirten Monastırskiy, 2022 devlet bütçesinde iyileştirmenin kabul edilmesini istedi.

Monastırskiy, bu iki sınırdan kaçakçılık yüzünden 10 milyarlarca grivnanın kaybedildiğine ve bu nedenle bunun mantıklı bir yatırım olduğunu ifade etti.

Ukrayna Parlamentosunda, dün de sınır muhafızlarının silah ve askeri ekipman kullanabilmesine olanak sağlayan yasa tasarısı kabul edilmişti.