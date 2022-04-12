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Dünya Ukrayna'dan Rusya ile müzakere açıklaması
Dünya

Ukrayna'dan Rusya ile müzakere açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin'in müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, müzakerelerin videokonferans yoluyla devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 19:20:00 -
Ukrayna'dan Rusya ile müzakere açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin videokonferans yoluyla devam ettiğini bildirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakere sürecinin çıkmaza girdiğini ifade etmişti. Putin’in ardından müzakerelere ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, müzakere sürecinin zorlu geçtiğini ifade ederek, "Müzakerelerde duygusal süreç zor geçiyor. Müzakere alt gruplarının görüşmeleri videokonferans yoluyla sürüyor. Temsilcilerimiz Ukrayna’nın çıkarlarını son derece muhafaza ediyor" dedi.

"Müzakereler çıkmaza girdi"

Öte yandan Putin, İstanbul’da Rusya-Ukrayna müzakere heyetinin bazı konularda vardığı anlaşmaların çıkmaza girdiğini belirtmiş, "Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi” demişti.

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