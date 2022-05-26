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Dünya Ukrayna'dan Rusya açıklaması! O bölgeler işaret edildi
Dünya

Ukrayna'dan Rusya açıklaması! O bölgeler işaret edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrol sağlamaya çalıştığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-26 18:51:00 -
Ukrayna'dan Rusya açıklaması! O bölgeler işaret edildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrol sağlamaya çalıştığını açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin, Ukrayna ordusunun doğu bölgelerindeki direnişini aşmaya çalıştığı bildirildi. Açıklamada, Rusya'nın esas çabasının, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin tamamında tam kontrolü sağlamak olduğu ifade edildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Aleksiy Gromov da Luhansk bölgesindeki durumun zor olduğunu belirterek, "Ancak durumu değiştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Rus ordusunun havadan ve karadan saldırılar düzenlediğini ve bunun onlara bir avantaj sağladığını ifade eden Gromov, zafer elde etmek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını vurguladı. Gromov, "Ortak ülkelerin modern silahlar sağlaması zaferimizi hızlandıracaktır." dedi.

Harkiv Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinegubov da Rus birliklerinin yine Harkiv'i bombaladığını, saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtti.

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