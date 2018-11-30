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Ukrayna'dan Rus erkekleri kararı! Yasaklandı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, sıkıyönetim ilan edilen 10 bölgeye Rus erkeklerin girişini yasakladı.

30 Kasım 2018 Cuma 14:44
Ukrayna'dan Rus erkekleri kararı! Yasaklandı

Kiev yönetimi ile Moskova arasındaki kriz büyüyor. Ukrayna, 10 bölgede ilan ettiği sıkıyönetim kapsamında 16 ile 60 yaş arasındaki Rus erkeklerin ülkeye girişini yasakladı.

Amaç Rus milis güçlerinin oluşmasını engelleme

Rus erkeklerle ilgili ülkeye giriş yasağını Ukrayna CumhurbaşkanıPetro Poroşenko açıkladı. Poroşenko Twitter sayfasından yaptığı açıklamada yasağın, Ukrayna içinde Rus milis güçleri oluşturulmasını engellemek için konduğunu söyledi. Sadece cenaze sebebiyle yapılan seyahatler gibi 'insani hallerde' yasağa istisna getirilecek.

Rusya karşılık verebilir

Yasağın tam da Noel ve Yılbaşı dönemi yaklaşırken, sınırdan geçişler üzerinde çok büyük etki yapması bekleniyor. Rusya misilleme niteliğinde kararlar alabilir.

İki ülke arasındaki kriz

Rusya, Pazar günü Karadeniz'de içinde 24 denizci bulunan üç Ukrayna teknesine el koymuştu. İki ülke arasında yüksek gerilime sebep olan bu gelişmenin ardından Rusya, teknelerin karasularını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 14:44
  1. Karadeniz
  2. Cumhurbaşkanı
  3. Rusya
  4. Ukrayna

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