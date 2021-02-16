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Dünya Ukrayna’dan PKK’ya tokat
Dünya

Ukrayna’dan PKK’ya tokat

Ukrayna, terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 19:35:00 -
Ukrayna’dan PKK’ya tokat

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesini kınadı.

Bakanlığın, Twitter hesabından Türkçe yapılan paylaşımda, Irak’ın kuzeyinde Türk vatandaşlarının şehit edildiği haberinin derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Dost Türk halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en içten taziyeler sunulan paylaşımda, "Silahsız insanların katilleri en şiddetli kınamayı hak ediyor." ifadeleri kullanıldı.

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