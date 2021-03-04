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Teknoloji Ukrayna'dan kritik ziyaret: Hayran kaldı
Teknoloji

Ukrayna'dan kritik ziyaret: Hayran kaldı

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Gazi Fişek Fabrikası'nda yerli üretim silahları inceledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 12:00:00 -
Ukrayna'dan kritik ziyaret: Hayran kaldı

Çok sayıda SİHA almayı planlayan Ukraynalı yetkililer, Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmeler için Türkiye'ye geldi. Görüşmeler kapsamında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Oleksandr Myroniuk'u ağırladı.

Fabrikayı gezen Myroniuk, incelediği yerli ve milli silahlara hayran kaldı.

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'mız nezdinde görüşmelerde bulunmak üzere ülkemizde bulunan Ukrayna Savunma Bakan Yrd. Oleksandr Myroniuk 'u MKE Gazi Fişek Fabrikamızda ağırladık. Mevcut ve potansiyel işbirliği kapasiteleri hakkında heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik" denildi.

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