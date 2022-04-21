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Dünya Ukrayna'dan kritik açıklama: Bugün mümkün olmadı
Dünya

Ukrayna'dan kritik açıklama: Bugün mümkün olmadı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bugün Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol’da tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 23:06:00 -
Ukrayna'dan kritik açıklama: Bugün mümkün olmadı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, bugün Rus birliklerinin yoğun bombardımanı nedeniyle Mariupol’da tahliye bekleyen insanları kurtarmanın mümkün olmadığını bildirdi.

Vereşçuk, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, “Mariupol’da memnun olunacak bir şey yok. Her şey çok zor gidiyor. Ruslar, karmaşık, kaotik, yavaş ve elbette sahtekar ilerliyor.” ifadelerini kullandı.

İnsanların dün ilk kez Mariupol’dan doğrudan Zaporojiya’ya çıkabilmesinin umut verici olduğunu belirten Vereşçuk, “Bugün (21 Nisan’da) tahliyelerini bekleyen Mariupol sakinlerinden özür dileriz. Toplanma noktasına saldırı başlaması nedeniyle koridoru kapatmak zorunda kaldık.” dedi.

Vereşçuk, Ukrayna’nın Mariupol sakinlerini işgal edilen şehirden çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğini de kaydetti.

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