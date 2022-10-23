Ukrayna’dan 'kirli bomba' iddialarına cevap

Rusya’nın Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleme planı olduğu yönündeki iddiasına Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’dan cevap geldi. Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın “kirli bomba” iddiasını “tehlikeli” ve “saçma” olarak nitelendirerek, “Rusya'nın 'kirli bomba' kullanmayı planladığı iddia edilen Ukrayna hakkındaki yalanları tehlikeli olduğu kadar saçma da. Birincisi, Ukrayna kararlı bir NPT (Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması) üyesidir. Ne 'kirli bomba'mız var ne de almayı planlıyoruz. İkincisi, Ruslar genellikle başkalarını kendi planlarıyla suçlar” dedi.

Şoygu 'kirli bomba' için telefon diplomasisi yapmıştı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde Ukrayna’nın “kirli bomba” kullanarak Rusya'ya karşı provokasyon düzenleme planı olduğunu öne sürerek, mevkidaşlarını bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.