Ukrayna'dan "Kırım"a ilişkin eylem planı hazırladı

Başbakan Denis Şmıgal, Kırım'ın kurtuluşu için detaylı adımları içeren kapsamlı dokümanlar kabul ettiklerini belirtti. Şmıgal, ayrıca Kırım konusunun dünya gündeminde olması için uluslararası organizasyonlar ve kuruluşlarla birlikte çalıştıklarını aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, 11 Mart'ta "Kırım'ın Kurtarılması ve Yeniden Entegrasyonu Stratejisi"ni kabul ettiklerini duyurmuştu.

Kuleba, hükümetin bu kapsamda iç ve dış politika olarak ayrılacak kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağını belirterek, Kırım Platformu'nun dış politika kapsamında en önemli girişim olacağını ifade etmişti.