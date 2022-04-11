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Dünya Ukrayna'dan Kiev açıklaması: Bin 200'den fazla ceset bulundu
Dünya

Ukrayna'dan Kiev açıklaması: Bin 200'den fazla ceset bulundu

Rusya'nın işgal girişimi başlattığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bin 200'den fazla ceset bulunduğu açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 07:24:00 -
Ukrayna'dan Kiev açıklaması: Bin 200'den fazla ceset bulundu

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna’nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, “Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna’nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya’daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500’den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.

Rusya, geçtiğimiz cuma günü tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıdan sorumlu olmadıklarını ve saldırıda kullanılan füzelerin kendilerine ait olmadığını iddia etmişti.

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna düzenlediği saldırıda 5’i çocuk 52 kişi hayatını kaybetmişti.

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