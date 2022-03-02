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Gündem Ukrayna'dan Haluk Levent'e teklif! Levent'ten flaş Filistin cevabı
Gündem

Ukrayna'dan Haluk Levent'e teklif! Levent'ten flaş Filistin cevabı

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği, Haluk Levent'e Kırım Türkü Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Levent, teklifi kabul ederek konserin yerinin Filistin olmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 16:24:00 -
Ukrayna'dan Haluk Levent'e teklif! Levent'ten flaş Filistin cevabı

2016 yılında Eurovision şarkı yarışmasında birinci olan Kırım Türkü şarkıcı Jamala, Ukrayna’dan gelerek Türkiye’ye sığınmıştı.

Ukrayna Büyükelçiliği, Haluk Levent’e Jamala ile ortak konser teklifinde bulundu. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Eurovision 2016 birincisi Jamala, Rusya’nın sürdürdüğü savaştan dolayı iki çocuğuyla birlikte Türkiye'ye geldi. Ukrayna halkı için başlattığımız yardım kampanyamıza destek olmak adına bir konserde Jamala ile barış ve özgürlük şarkıları söylemek ister misiniz?” denildi.

Haluk Levent'ten cevap

Şarkıcı Haluk Levent'ten teklife yanıt geldi. Twitter'da Levent'in hesabını yöneten ekibi şu twiti paylaştı:

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