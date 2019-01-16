Ukrayna'dan gerginliği arttıracak açıklama: Türk İHA'ları ile o hedefleri vuracağız

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 model insansız hava araçlarının (İHA) deniz hedeflerinin imha edilmesi için kullanılabileceğini belirtti.

Ukrayna basınında yer alan habere göre Poroşenko, Türkiye ile anlaşma sağlanarak satın alınan Bayraktar TB2 taktik İHA'ların deniz hedeflerinin imha edilmesi için kullanılabileceğini açıkladı.

"Deniz hedeflerinin imhası için kullanılabilir"

Poroşenko, "İHA'lar ileri teknolojik özelliklerinin dışında silahlarla donatılmış durumda ve ayrıca zırhlı araçları, teknik yapıları ve tahkimatları imha etmek için hassas füzelerle donatılmış. (İHA'lar) Deniz hedeflerinin imhası için de kullanılabilir" diye konuştu.

Poroşenko ayrıca Ukrayna ile Türkiye arasındaki askeri-teknik işbirliğinin genişlemesinin 'Ukrayna'nın NATO'ya, örgütün standartlarına ve açık silah pazarına yönelik stratejik rotasına tamamen uygun olduğunu' ifade etti.

Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı danışmanı Yuriy Biryukov, Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 taktik İHA'ların Kiev'e silahlarla donatılmış olarak teslim edileceğini açıklamıştı.