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Gündem Ukrayna'dan flaş açıklama: Türkiye'nin üstlendiği görev çok önemli
Gündem

Ukrayna'dan flaş açıklama: Türkiye'nin üstlendiği görev çok önemli

Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, Türkiye'nin "Rusya-Ukrayna Savaşı"nda üstlendiği arabuluculuk görevinin çok önemli olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 15:30:00 -
Ukrayna'dan flaş açıklama: Türkiye'nin üstlendiği görev çok önemli

 

Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu takdir ettiklerini belirterek, "Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk görevi çok çok önemlidir" dedi.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile Ukrayna Ombudsmanı Lubinets, İstanbul'da gerçekleştikleri ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Lubinets, insani yardım ve hukukla ilgili birçok konuyu ele aldıklarını belirterek, "Türkiye'nin inisiyatifiyle yaratılan bu platformu ve bu platformun çalışmalarını gerçekten takdir ediyoruz. Çok önemli bir faaliyettir. Artık belli sonuçlar elde edildi, edilecek. Çalışmalarımız devam edecek. Türkiye'nin üstlendiği arabuluculuk görevi çok çok önemlidir." diye konuştu.

Daha önce de Rusya'nın katılımı ile 3'lü bir toplantı gerçekleştirdiklerini anımsatan Lubinets, "Her tarafın bir sonuç odaklı işbirliğinin devamını umuyoruz ve gelecekte de ortak işbirliğimiz devam edecek. Her tarafın ve yapıcı bir yaklaşım göstermesini ümit ediyoruz. Rusya tarafının da dengeli şekilde bu sürece katılmasını diliyoruz. Türkiye üstelendiği rolü biz takdir ediyoruz. Bu arabuluculuk gayretleri çok önemli." ifadelerini kullandı.

Lubinets, Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığından taraf olduğuna işaret ederek "Türkiye'ye ve halkına çok teşekkür ediyoruz. Biz burada görüşürken, tüm Ukrayna bölgelerinde hava alarmı ilan edildi ve insanlar sığınaklarda, bodrum katlarında yüksek ihtimalli Rus bombardımanına karşı yaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baykar'ın yatırımlarının tüm dünyaya mesaj olduğunu söyledi

Baykar'ın Ukrayna'da fabrika kurma planına ilişkin bir soru üzerine Lubinets, "Bu, çok olumlu bir inisiyatif. Savunma problemlerinin çözülmesinden ziyade bu bir iştir. İstihdam sağlayacak bir faaliyettir. Biz Ukrayna'ya tüm yatırımcıların gelmesini önemsiyoruz" ifadesini kullandı.

Lubinets, bu girişimin tüm dünyaya önemli bir mesaj verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk iş adamlarının Ukrayna'ya girmesi ve Ukrayna'ya yapılan yatırımlar, şu anda bir savaş zamanında yatırımların yapılması dünyaya bir mesajdır. Demektir ki 'Ukrayna'nın bir geleceği vardır. Ukrayna, kazanacaktır. Ukrayna iş yapılabilecektir. Biz bunu şimdiden biliyoruz. Yatırım yapıyoruz. Hem bu zor günlerinde hem de savaşı bitirdikten sonra Ukrayna'da çalışacağız, Ukrayna'da var olacağız, istihdam sağlayacağız. Ortak projeler geliştireceğiz. Dolayısıyla bu gibi projelere biz umutla bakıyoruz.'"

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