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Dünya Ukrayna'dan dünyayı ayağa kaldıran iddia!
Dünya

Ukrayna'dan dünyayı ayağa kaldıran iddia!

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 20:52:00 -
Ukrayna'dan dünyayı ayağa kaldıran iddia!

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.

Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi.

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