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Dünya Ukrayna'dan dehşete düşüren haber: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı
Dünya

Ukrayna'dan dehşete düşüren haber: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Bucha kentinde devam eden arama-kurtarma çalışmalarının ardından 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 18:37:00 -
Ukrayna'dan dehşete düşüren haber: 65 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldı

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Bucha kentinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rus ordusunun çekildiği kentte başlatılan çalışmaların ardından çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerin şehirde tek tek bütün sokak ve evlerde gerçekleştirdikleri aramaların ardından bugün de 65 sivilin daha cesedine ulaşıldı.

Bulunan cesetler ekipler tarafından alınarak mezarlığa götürülerek, yapılan incelemelerin ve kimlik tespitinin ardından kayıt altına alındı.

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