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Dünya Ukrayna'dan Boğazlar açıklaması! Türkiye'den flaş talep
Dünya

Ukrayna'dan Boğazlar açıklaması! Türkiye'den flaş talep

Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'nin Rus gemilerine Boğazlar'dan geçişi kapatmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 10:32:00 - 2022-02-24 10:46:39
Ukrayna'dan Boğazlar açıklaması! Türkiye'den flaş talep

Ukrayna’nın Ankara büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye’den Rusya’ya karşı yaptırım uygulamasını istedi ve Rus gemilerine Boğazlar’dan geçişin kapatılması çağrısı yaptı.

Büyükelçi, Rus uçaklarına Türkiye hava sahasının kapatılmasını da istedi ve "Savaştayız" açıklaması yaptı.

“Nükleer silah sahibi bir devlet ilk kez açık savaş başlattı.” diyen Bodnar, Ukrayna’ya yardım edilmesini istiyoruz, savunma kaynaklı askeri yardım istiyoruz. Mali yardım istiyoruz.” dedi.

Bodnar, Rusya’ya karşı yaptırım çağrısı da yaparak, “Rus iş dünyasının hisselerine el koyulmasını istiyoruz” dedi.

Büyükelçi, “Umuyoruz ki Türk halkı, Ukrayna’nın bu haklı davasını destekleyecektir” şeklinde konuştu.

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