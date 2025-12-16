  • İSTANBUL
Dünya Ukrayna'dan bir ilk!
Dünya

Ukrayna'dan bir ilk!

Haber Merkezi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ukrayna'dan bir ilk!

Ukrayna Güvenlik Servisi, sualtı Sub Sea Baby insansız hava araçlarının Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne saldırdığını ve Kalibr seyir füzeleri taşıyan bir denizaltıyı devre dışı bıraktığını bildirdi.

Ukrayna Güvenlik Servisi, sualtı Sub Sea Baby insansız hava araçlarının Rusya'nın Novorossiysk deniz üssüne saldırdığını ve Kalibr seyir füzeleri taşıyan bir denizaltıyı devre dışı bıraktığını bildirdi.

Ukrayna güvenlik servisi SBU, Ukrayna'nın Novorossiysk'te bir Rus denizaltısını insansız hava araçlarıyla vurduğunu duyurdu.

SBU, Sub Sea Baby sualtı insansız hava araçlarının NATO raporundaki ismine göre Kilo sınıfı olarak bilinen 636.3 "Varshavyanka" adlı Rus denizaltısını havaya uçurduğunu açıkladı.

SBU, denizaltının kritik hasar aldığını ve "etkili bir şekilde devre dışı bırakıldığını bildirdi.

Ukrayna Güvenlik Servisi, vurulan Rus denizaltısının "düşmanın Ukrayna'daki hedefleri vurmak için kullandığı Kalibr seyir füzeleri için dört fırlatıcı taşıdığını" kaydetti.

 

Kalibr füzeleri, Moskova tarafından Ukrayna'ya yönelik uzun menzilli saldırılarda defalarca kullanıldı.

Ukraynalı yetkililer operasyonun Ukrayna Güvenlik Servisi 13. Ana Müdürlüğü askeri karşı istihbarat ve Ukrayna Deniz Kuvvetleri tarafından ortaklaşa yürütüldüğünü belirtti.

Ukraynalı yetkililer bu operasyonun tarihte ilk kez sualtı saldırı dronlarının bu sınıftaki bir denizaltıya karşı başarıyla kullanıldığını ve Ukrayna'nın deniz harekâtının daha da geliştiğini gösterdiğini ifade etti

